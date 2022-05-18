Младший сержант из Тюменской области Виктор Черемных, участвующий в спецоперации на Украине, погиб, получив ранение под миномётным обстрелом, об этом сообщает nashgorod.ru.
"Будучи раненым, участвовал в эвакуации раненых в том числе эвакуировал командира полка. В этот же день был доставлен в медицинский отряд особого назначения, где от полученных ранений скончался", — рассказали представители администрации Ишимского района.
Ранее стало известно, что два контрактника из Оренбургской области погибли в ходе спецоперации РФ на Украине. Прикрывая пехоту, младший сержант Талгат Жумбаков выехал на БМП и открыл огонь по противнику. В этот момент в машину угодил снаряд. Вместе с Жумбаковым погиб его друг Руслан Аргимбаев.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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