На Украине погиб младший сержант из Тюменской области

Младший сержант из Тюменской области Виктор Черемных, участвующий в спецоперации на Украине, погиб, получив ранение под миномётным обстрелом, об этом сообщает nashgorod.ru.

"Будучи раненым, участвовал в эвакуации раненых в том числе эвакуировал командира полка. В этот же день был доставлен в медицинский отряд особого назначения, где от полученных ранений скончался", — рассказали представители администрации Ишимского района.

Ранее стало известно, что два контрактника из Оренбургской области погибли в ходе спецоперации РФ на Украине. Прикрывая пехоту, младший сержант Талгат Жумбаков выехал на БМП и открыл огонь по противнику. В этот момент в машину угодил снаряд. Вместе с Жумбаковым погиб его друг Руслан Аргимбаев.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.