В Карелии повесили баннер с мальчиком Алёшей, встречающим военных

В Карелии появился баннер с Лёшей Павличенко, мальчиком из Белгородской области, который поддерживает российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, об этом пишет karelinform.ru.

"Баннер с изображением Лёши Павличенко разместили на фасаде нашего универмага "Карелия". Восьмилетний парнишка в танкистском шлеме в одночасье для всей страны стал символом поддержки наших ребят на Донбассе", — рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

Отмечается, что жители позитивно отнеслись к новому плакату.

Ранее по социальным сетям распространился видеоролик, на котором видно, как уже ставший знаменитым мальчик постоянно выбегает навстречу военным РФ. Пользователи предложили сделать Алёшу символом спецоперации. Он регулярно провожает военнослужащих и отдаёт им воинское приветствие.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.