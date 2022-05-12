Глава RT Маргарита Симоньян поделилась безрадостной новостью. Журналистка предполагает, что скоро её уберут за ненадобностью.
Главная пропагандистка страны считает, что скоро "уйдёт".
"Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности", — пожаловалась главный редактор RT.
Симоньян объяснила, что несмотря на такие предположения, продолжает усердно работать.
"Знать об этом и делать свое дело несмотря на это знание — отдельное изысканное и слегка мазохистское удовольствие", — отметила журналистка.
Ранее Маргарита Симоньян назвала её спор с Филиппом Киркоровым частным препирательством.
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