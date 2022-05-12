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Автор Елена Былкина

Симоньян пожаловалась, что она больше не нужна: уберут "за ненадобностью"

Общество

Глава RT Маргарита Симоньян поделилась безрадостной новостью. Журналистка предполагает, что скоро её уберут за ненадобностью.

Главная пропагандистка страны считает, что скоро "уйдёт".

"Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности", — пожаловалась главный редактор RT.

Симоньян объяснила, что несмотря на такие предположения, продолжает усердно работать.

"Знать об этом и делать свое дело несмотря на это знание — отдельное изысканное и слегка мазохистское удовольствие", — отметила журналистка.

Ранее Маргарита Симоньян назвала её спор с Филиппом Киркоровым частным препирательством.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
иван ургант филипп киркоров маргарита симоньян
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