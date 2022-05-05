Симоньян о конфликте с Киркоровым: "Отвечаю тем, кто оскорбляет страну и армию"

Глава RT Маргарита Симоньян назвала её спор с Филиппом Киркоровым частным препирательством.

Журналистка ответила на вопрос подписчицы.

"Маргарита, неужели вы ничего не ответите Киркорову?" — спрашивали интернет-пользователи телеведущую.

Симоньян объяснила, что Киркоров не отзывался плохо о России.

"Не отвечу. Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает — это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства — не моя тема", — объяснила главный редактор RT.

Конфликт Симоньян и Киркорова начался после того, как журналистка в программе Владимира Соловьёва заявила, что Максим Галкин гей, который женился на Алле Пугачёвой по расчёту.