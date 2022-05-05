Глава RT Маргарита Симоньян назвала её спор с Филиппом Киркоровым частным препирательством.
Журналистка ответила на вопрос подписчицы.
"Маргарита, неужели вы ничего не ответите Киркорову?" — спрашивали интернет-пользователи телеведущую.
Симоньян объяснила, что Киркоров не отзывался плохо о России.
"Не отвечу. Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает — это просто частные личные препирательства. А частные личные препирательства — не моя тема", — объяснила главный редактор RT.
Конфликт Симоньян и Киркорова начался после того, как журналистка в программе Владимира Соловьёва заявила, что Максим Галкин гей, который женился на Алле Пугачёвой по расчёту.
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