Симоньян считает Галкина геем, который женился на Пугачевой для отвода глаз

Маргарита Симоньян заявила, что считает Максима Галкина геем, который женился на Алле Пугачевой для отвода глаз.

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" разговор зашёл о поведении уехавших из России артистов. Журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян сказала о телеведущем Галкине то, "что всегда о нём думала". Она заявила, что Галкин — гей, который для отвода глаз, обогащения, а также для продвижения по карьерной лестнице, взял в жёны "пожилую женщину" и убеждает свою аудиторию в том, что у них любовь.

"Ну, вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качеств этого человека.", — заявила Симоньян в прямом эфире.

Галкин уехал из России и сейчас вместе с семьёй находится в Израиле.