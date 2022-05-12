В Подмосковье вместо школы устроили помойку

Вместо обещанной школы в подмосковном Красногорске устроили помойку. Жители ЖК "Спасский мост" в микрорайоне Павшинская Пойма вынуждены из своих окон любоваться полузаброшенной строительной площадкой, на которой разрослась свалка твёрдых бытовых отходов.

Местный житель Александр рассказал "Вести Подмосковья", что ситуация не меняется уже более пяти лет.

"Жители комплекса лишены полностью своего двора, каждый день все смотрят на бытовой мусор из окна своей квартиры, недовольство ситуацией нарастает постоянно", — высказался он.

Отмечается, что администрация города с 2019 года ведёт судебные тяжбы с ООО "ОблТоргУниверсал", на балансе которого находится этот объект. Застройщик должен был построить школу на 550 мест на этом участке, которая затем перешла бы в муниципальную собственность. Однако этого так и не случилось.

Судебные разбирательства, которые длились несколько лет, привели к расторжению контракта. Теперь "ОблТоргУниверсал" должен передать администрации участок, который так и не был освоен, и погасить задолженность по его аренде.

Отмечается, что порядок на этой площадке возможно будет навести только тогда, когда территория будет передана в муниципальную собственность.

Ранее в Клину было приостановлено строительство школы в момент заложения фундамента здания из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Начальник строительного участка Александр Кобзев придумал, как закончить строительство в сроки. Он заявил, что намерен увеличить количество людей, которые будут работать на продлёнке в соответствии с законом тишины. Её строительство было возобновлено.