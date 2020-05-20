В Клину возобновлено строительство школы

В Клину ученики в сентябре 2021 года смогут пойти в новую школу, рассчитанную на 1100 человек. Ее строительство было возобновлено после приостановки из-за распространения коронавирусной инфекции.

Стройка была приостановлена в момент заложения фундамента здания из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Начальник строительного участка Александр Кобзев придумал, как закончить строительство в сроки.

"Мы увеличили количество людей, будем работать на продленке в соответствии с законом тишины и будем нагонять", — сказал Александр Кобзев.

Согласно проекту, здание новой школы будет состоять из четырех этажей, также предусмотрены спортивный городок и беговая дорожка недалеко от школы.