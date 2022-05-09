"Дети расстреливают последнего фашиста": в Кисловодске прошёл детский праздник

В Кисловодске состоялось патриотическое мероприятие для младших школьников под названием "Дети расстреливают последнего фашиста".

В Ставропольском крае отличились представители "Единой России", которые поддержали праздник для детей необычного формата.

Член "Единой России” и глава Кисловодска Евгений Моисеев поведал, что на воротах одного из строения поместили условного "фашиста и оккупанта" в виде чучела. Детям предложили расстрелять врага из пневматической винтовки.

Ворота украсили главным символом спецоперации на Украине — буквой Z.

"Наше младшее поколение с детства должно знать о том мировом зле, имя которому фашизм, нацизм, который сегодня снова пытается возродиться. Мы этого никогда не допустим. Мы растим наших детей патриотами и защитникам Отечества”, — произнёс речь руководитель города.

Ранее сообщалось, что беженцы из Донбасса, пребывающие в Сургуте, почтили память участников Великой Отечественной войны в северном российском городе.