Беженцы из Донбасса почтили память участников ВОВ в Сургуте

Беженцы из Донбасса, пребывающие в Сургуте, почтили память участников Великой Отечественной войны. Они выразили надежду на то, что следующий День Победы смогут отпраздновать на родине в Донецкой республике.

Переселенцы рассказали, что хотели бы идти в составе колонны "Бессмертного полка", но фотографии их героев-предков не взяли с собой при эвакуации из ДНР, пишет muksun.fm, ссылаясь на медиахолдинг "Югра".

"Мы пришли сюда возложить цветы дедам и прадедам, которые дали мирное небо нам над головой. Поэтому сегодня вся наша молодёжь, которая приехала из Донецкой Народной Республики, здесь находится, чтобы отдать дань нашим дедам", — сказала беженка из ДНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить Россию без Дня Победы. Он записал речь, приуроченную ко Дню Победы. Обращение украинского лидера записано на Крещатике, заставленном противотанковыми ежами. Зеленский рассказал о победе дедов во Второй мировой войне и заявил, что "совсем скоро в Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного".

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.