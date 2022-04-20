Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская после своего скандального интервью уверила, что готова нести ответственность за свои заявления.
Экс-прокурор Крыма дала интервью, в котором высказалась о спецоперации на Украине. Поклонская склонна видеть в происходящем на Украине трагедию.
После таких высказываний на неё обрушились в Сети. Поклонскую обвиняли в предательстве.
"Очередной плевок в солдат на фронте от российского чиновника. Причём без всякого стеснения", — высказался писатель Владлен Татарский, комментируя заявления Поклонской.
Наталья отреагировала на ожесточённые нападки в свой адрес.
"Это моё личное мнение — назвать по-другому все эти вещи я не могу. И если это нарушает мой должностной регламент, то конечно, понесу наказание", — выразила свою позицию Поклонская.
Ранее она не согласилась с мнением спикера Госсовета Крыма Владимиром Константиновым, который заявил, что ждёт, когда на здание Службы безопасности Украины упадёт "Искандер".
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Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.