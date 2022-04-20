Обвинённая в предательстве Поклонская заявила, что готова понести наказание

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская после своего скандального интервью уверила, что готова нести ответственность за свои заявления.

Экс-прокурор Крыма дала интервью, в котором высказалась о спецоперации на Украине. Поклонская склонна видеть в происходящем на Украине трагедию.

После таких высказываний на неё обрушились в Сети. Поклонскую обвиняли в предательстве.

"Очередной плевок в солдат на фронте от российского чиновника. Причём без всякого стеснения", — высказался писатель Владлен Татарский, комментируя заявления Поклонской.

Наталья отреагировала на ожесточённые нападки в свой адрес.

"Это моё личное мнение — назвать по-другому все эти вещи я не могу. И если это нарушает мой должностной регламент, то конечно, понесу наказание", — выразила свою позицию Поклонская.

Ранее она не согласилась с мнением спикера Госсовета Крыма Владимиром Константиновым, который заявил, что ждёт, когда на здание Службы безопасности Украины упадёт "Искандер".