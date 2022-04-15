Поклонская не одобрила полёт ракеты "Искандер" на Киев

Наталья Поклонская не приветствует ракетный удар по Киеву. Экс-прокурор Крыма отреагировала на заявление спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Поклонская выразила свою точку зрения по повод спецоперации на Украине. Она отметила, что не может говорить за всех крымчан, "как Владимир Андреевич". Вероятно, она имеет в виду спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова.

"Я не жду полёта ракеты "Искандер" или чего-то посерьёзнее вообще никуда — тем более в Киев. Жду урегулирования страшного конфликта и мира, возвращения наших солдат и пленных, мирного населения на свою землю, восстановления разрушенной инфраструктуры и отношений", — написала политический деятель в своём Telegram-канале.

Владимир Константинов 15 апреля заявил, что ждёт, когда на здание Службы безопасности Украины упадёт "Искандер".

Поклонская ранее назвала происходящее на Украине — тьмой и катастрофой.