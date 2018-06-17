Стало известно, кого не коснется пенсионная реформа

Грядущая пенсионная реформа не коснется граждан, которые уже имеют право на досрочную пенсию. Об этом стало известно от вице-премьера Татьяны Голиковой.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Чиновник пояснила, что имеются ввиду специалисты, чей труд связан с вредными и опасными работами. Также изменения не коснутся спасателей, представителей летных составов гражданской авиации, тех, кто контактирует с осужденными, и некоторых групп водителей.

Социальные основания также станут поводом для того, чтобы не "попасть" под новую реформу. По словам Голиковой, ранняя пенсия ждет многодетных матерей, инвалидов детства и опекунов. Не стоит беспокоиться о старости и тем, кто связал свою судьбу с педагогикой, медициной и культурой.

Ранее "Правда.Ру" писала, что правительство внесло проект закона о пенсионной реформе на рассмотрение в Государственную Думу. Предполагается, что мужчины смогут рассчитывать на поддержку государства с 65, а женщины — с 63 лет.

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