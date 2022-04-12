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Автор Владимир Васютченко

Власти Белгорода объявили набор добровольцев в народную дружину

Общество

В Белгороде объявлен набор горожан в народную дружину. Об этом сообщает городская администрация.

Власти Белгорода объявили набор добровольцев в народную дружину

"Стать добровольцем может любой желающий старше 18-ти лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний", — сообщает Telegram-канал администрации.

По информации городских властей, дружинники будут патрулировать улицы Белгорода по вечерам и ночам, а также помогать полицейским обеспечивать правопорядок.

От желающих вступить в дружину требуются справки от наркологи и психиатра, а также об отсутствии судимости. Кроме того, требуются копии паспорта, СНИЛС и ИНН, реквизиты банковского счёта и два фото.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил о планах увеличить численность народной дружины в приграничных районах Белгородской области.

"Мы увеличиваем количество ДНД. Например, в Белгороде народную стражу увеличиваем в количестве в два раза. Вопрос безопасности жителей — безусловный приоритет в нашей работе", — заявил губернатор в видеообращении к жителям региона.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
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