Губернатор Белгородской области: пожар на нефтебазе — из-за авиаудара ВСУ

Авиаудар ВСУ стал причиной пожара на нефтебазе в Белгороде, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолётов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По информации официального сайта регионального управления МЧС, сообщение о пожаре на нефтебазе АО "Белгороднефтепродукт" на улице Константина Заслонова поступило к спасателям 1 апреля в 5.51. На место происшествия выехали дежурные караулы шести пожарных частей Белгорода.

Согласно сведениям главы региона, из-за ЧП на нефтебазе пострадали два её работника. По словам Гладкова, угрозы их жизни нет. Губернатор сообщил, что власти решили переместить жителей близлежащих к месту происшествия улиц в безопасное место.

"Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место. Жителей выше перечисленных улиц временно размещаем в "Белгород Арене". После того как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой", — уточнил глава региона.