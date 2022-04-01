EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Губернатор Белгородской области: пожар на нефтебазе — из-за авиаудара ВСУ

Происшествия

Авиаудар ВСУ стал причиной пожара на нефтебазе в Белгороде, заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области: пожар на нефтебазе — из-за авиаудара ВСУ

"Пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолётов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По информации официального сайта регионального управления МЧС, сообщение о пожаре на нефтебазе АО "Белгороднефтепродукт" на улице Константина Заслонова поступило к спасателям 1 апреля в 5.51. На место происшествия выехали дежурные караулы шести пожарных частей Белгорода.

Согласно сведениям главы региона, из-за ЧП на нефтебазе пострадали два её работника. По словам Гладкова, угрозы их жизни нет. Губернатор сообщил, что власти решили переместить жителей близлежащих к месту происшествия улиц в безопасное место.

"Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место. Жителей выше перечисленных улиц временно размещаем в "Белгород Арене". После того как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой", — уточнил глава региона.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
Темы белгородская область
Sberbank
Новости
Дипломат Кобринец: в НАТО хотят воевать с РФ "до последнего украинца"
В МИД РФ заявили о невозможности политического диалога с НАТО
Глава ЕК обвинила Газпром в нежелании больше зарабатывать
МЧС: на нефтебазе в Белгороде после удара ВСУ загорелись резервуары с топливом
Кулеба в Польше обсудил возможность отправки на Украину миротворцев НАТО
Медведев: РФ будет поставлять продукты и сельхозкультуры только странам-друзьям
Украинский трюк "отказа от газа" могут повторить в масштабах Европы
Американцам разрешили ставить "крестик" в графу "пол" паспорта
Губернатор Белгородской области: пожар на нефтебазе — из-за авиаудара ВСУ
Эксперт из ФРГ Клюге: Россия получит рекордные доходы от продажи газа
Популярное
Силовые структуры
Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.

Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ
Рогозин попрощался с Еленой Малышевой: "Будем скучать"
Общество
Рогозин попрощался с Еленой Малышевой: "Будем скучать"
Силовые структуры
Армия РФ планирует крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной войны
Мир. Новости мира
Украина попросила Польшу и страны Балтии закрыть границы с РФ и Белоруссией
Ирина Шлионская Что на самом деле случилось с эсминцем "Элдридж"? Ирина Шлионская Игорь Буккер В Европе начали подозревать, что санкции против России действуют как-то не так Игорь Буккер Любовь Степушова Херсонская народная республика на пороге создания и объединения с РФ Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Times: Китай задумался о создании "поезда судного дня"
Экономика и бизнес
Экономист Савинский: курс рубля будет расти после перевода расчётов в нацвалюту
Наёмники на Украине рассказали о своей службе: "Это ад"
Силовые структуры
Наёмники на Украине рассказали о своей службе: "Это ад"
Последние материалы
Глава ЕК обвинила Газпром в нежелании больше зарабатывать
МЧС: на нефтебазе в Белгороде после удара ВСУ загорелись резервуары с топливом
Кулеба в Польше обсудил возможность отправки на Украину миротворцев НАТО
Медведев: РФ будет поставлять продукты и сельхозкультуры только странам-друзьям
Украинский трюк "отказа от газа" могут повторить в масштабах Европы
Американцам разрешили ставить "крестик" в графу "пол" паспорта
Губернатор Белгородской области: пожар на нефтебазе — из-за авиаудара ВСУ
Эксперт из ФРГ Клюге: Россия получит рекордные доходы от продажи газа
СК: влиятельные военные ВСУ обвиняются в геноциде русскоязычных в Донбассе
Директор ФЭР: Япония умеет считать деньги, поэтому остаётся в проекте Сахалин-2
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников