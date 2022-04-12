Huawei отключил карты "Мир"

Компания Huawei отключила карты "МИР" из магазина приложений AppGallery, из-за чего карта больше не поддерживается устройством, и оплата по не ней не проходит.

Владельцы Huawei начали массово жаловаться на то, что карта "Мир" больше не поддерживается на телефоне, а само приложение удалено из фирменного магазина компании. Оплатить картой с телефона теперь нельзя.

Как сообщает "Интерфакс", техподдержка компании рекомендует оплачивать покупки по номеру мобильного телефона.

Ранее из AppGallery, GooglePlay и AppStore были удалены приложения ВТБ, "Открытия" и Промсвязьбанка.