IT-специалисты могут получить отсрочку от армии

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал новое постановление о призыве в армию, опубликованное в официальном телеграм-канале правительства. Постановление расширяет отсрочку от армии на IT-специалистов в призывном возрасте, при условии, если те имеют высшее образование и годовой стаж работы.

Точных список специальностей, которые затронет данная мера, будет составлен самими информационными компаниями. Этот список будет потом утвержден Минцифрой и направлен в военкоматы и Минобороны.

Ранее в прессе обсуждались другие возможные шаги кабмина по удержанию в стране технических специалистов: в частности, ограничения на выезд из страны. Власти назвали все подобные сообщения уткой.