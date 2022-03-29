Премьер-министр Михаил Мишустин подписал новое постановление о призыве в армию, опубликованное в официальном телеграм-канале правительства. Постановление расширяет отсрочку от армии на IT-специалистов в призывном возрасте, при условии, если те имеют высшее образование и годовой стаж работы.
Точных список специальностей, которые затронет данная мера, будет составлен самими информационными компаниями. Этот список будет потом утвержден Минцифрой и направлен в военкоматы и Минобороны.
Ранее в прессе обсуждались другие возможные шаги кабмина по удержанию в стране технических специалистов: в частности, ограничения на выезд из страны. Власти назвали все подобные сообщения уткой.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.