Социологи выяснили, зачем россияне сметали всё в магазинах

Россияне на волне паники скупили во многих городах сахар, а также товары далеко не первой необходимости.

Попытки спасти средства покупкой бытовой техники были актуальными в первые дни после начала спецоперации на Украине. Но волна покупок круп, сахара и предметов личной гигиены не схлынула до сих пор.

Причём упаковками покупается производимый в России товар, который по определению никуда исчезнуть не может.

Причин этому феномену несколько. Людей пугают слухи из Whatsapp (запущенные поставщиками или из соседней страны), плюс личный бэкграунд делает своё дело. Населению страны, пережившему не один кризис, некогда размышлять о вероятности проблем. Люди делают всё, чтобы минимизировать убытки.

В ходе экспресс-опросов в магазинах в 9 субъектах РФ выяснены причины массовой скупки сахара, крупы, соли и предметов женской и детской гигиены (то есть товаров и продуктов, которые в достаточном количестве производятся в стране).

Как сообщили эксперты в ходе телеконференции "Ритейл в условиях санкций", самыми частыми ответами в порядке убывания стали:

Слышал(а), сказали, прочитал(а), что продукт пропадёт из продажи надолго или навсегда (паник-слухи, паник-советы);

Все покупают, значит надо тоже купить, чтобы не остаться в дураках (все побежали и я побежал(а));

В плохие времена можно будет перепродать, обменять на нужные товары или услуги;

В такое время психологически тяжело и страшно, хочется успокоить себя запасом, который долго хранится.

Также в ответах фигурировала мотивация "большая семья, я так всегда покупал(а)", "мы (родные) так делали во времена СССР (голодных 90-ых)".

Многие и вовсе не могут сформулировать причины, так как налицо спонтанное решение при виде ажиотажа. Некоторые реагировали смехом или агрессией в ответ.

Но подавляющее количество опрошенных (52%) также согласилось, что своими действиями они создают искусственный дефицит и дают повод для резкого поднятия цен на скупаемые товары и продукты.

Как писали в паблике "Мэйдэй", Россия уже видела такие забеги за гречкой, солью, макаронами, кожаными перчатками. Мало кого научили прошлые закупки и забитые гречкой балконы, смешные объявления на Авито "продам 5 "плазм" за пол-цены".

Или это такой потребительский рефлекс — кто-то от стресса курит беспрерывно, кто-то ест как не в себя, а тут вроде сходила-затарилась и вроде как уже запас сделан, спокойнее?

Кстати, появилась очень стройная версия, почему люди, особенно пожилые, скупали именно сахар.

"В советское время, особенно в "сухой закон", водка, самогон и спирт были "жидкой валютой". В условиях дефицита, если "выбросили" сахар, многие скупали его — чтобы на кухне варить самогон, которым потом рассчитывались и с сотрудниками ЖЭКа, и с трактористами на даче, и т. п. Самогон уже не варят, а рефлекс — остался", — пишут в соцсетях.

Хотя ничего удивительного в таком поведении нет — это в природе человека. Американцы в пандемийные месяцы 2020 года разметали с магазинных полок абсолютно всё. Так что россияне в этом вопросе не первые и даже не одиноки. Стремление заглушить страх перед будущим такой "подготовкой" совершенно очевидно.

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