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Автор Денис Постольский

Эмоциональные россияне "разогнали" стоимость сахара до 85 рублей

Россия

Граждане России традиционно скупают стратегические продукты питания, в том числе сахар. При этом нет никаких оснований для создания искусственного ажиотажа самими же россиянами, сообщает "Прайм" со ссылкой на эксперта Николая Переславского.

Эмоциональные россияне "разогнали" стоимость сахара до 85 рублей

По его словам, сахар подорожал до 80 — 85 рублей, однако дорожают абсолютно все продукты. При этом Переславский отметил, что такого спроса на макаронные изделия или подсолнечное масло нет.

Отмечается, что реальной проблемы дефицита сахара нет, однако россияне скупают его такими темпами, что магазины не успевают выставлять его на полки.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, у россиян нет объективных причин для скупки продуктов питания и предметов личной гигиены. Отмечается, что ажиотажный спрос, в частности, на сахар является чисто эмоциональным.

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Автор: Денис Постольский
Темы продукты питания
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