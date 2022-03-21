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Автор Николай Ткаченко

Инфекционист Вознесенский дал прогноз по состоянию Жириновского

Общество

Возникший вследствие коронавирусной инфекции или постковидного синдрома септический шок способен перерасти в поражение внутренних органов и вызвать летальный исход. Об этом рассказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский, комментируя сообщения о состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Инфекционист Вознесенский дал прогноз по состоянию Жириновского

Специалист отметил в беседе с "Вечерней Москвой", что если бы у политика действительно обнаружили сепсис, это указывало бы на начало отрицательной динамики, так как показатель смертности при септическом шоке может доходить до 20 процентов.

По словам доктора, здесь важную роль играет возбудитель, который вызывает тяжёлое патологическое состояние, и то, насколько появившаяся инфекция поддается антибактериальной терапии. Поэтому чтобы узнать, какой прогноз может быть относительно Жириновского, нужно выяснить, какие именно органы гипотетически могли быть у него поражены.

Вероятность летального исхода в разы повышается, если поражение распространяется на все системы организма. В таком случае могут развиться дыхательная, сердечно-сосудистая и почечная недостаточность.

Инфекционист добавил, что делать какие-то умозаключения о медицинских прогнозах для Жириновского можно лишь исключительно гипотетически, поскольку подтверждённых данных о его состоянии нет.

Ранее появилась информация о том, что состояние лидера ЛДПР ухудшилось, и его снова погрузили в медикаментозный сон. Также сообщалось, что у него диагностировали септический шок.

Эти слухи позже опровергли представители партии, заявив, что они не соответствуют действительности, а Жириновский продолжает лечение и реабилитацию.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 сергей вознесенский владимир жириновский
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