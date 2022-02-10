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Автор Николай Ткаченко

Доктор Еделев объяснил, в каком состоянии сейчас находится Жириновский

Общество

Новость о госпитализации с "омикроном" лидера ЛДПР Владимира Жириновского заставила многих усомниться в эффективности вакцинации. Вопрос, как известный политик, который, по его же словам, восемь раз вакцинировался, мог заразиться коронавирусом и попасть в больницу с тяжелым поражением лёгких, задавали себе, наверное, почти все.

Доктор Еделев объяснил, в каком состоянии сейчас находится Жириновский

Своё мнение по этому поводу высказал и доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев в эфире телеканала "Царьград".

Врач рассказал "чёрный" медицинский анекдот.

Встречаются двое. Один спрашивает:

— Слышал, Жириновский восемь раз вакцинировался. Можно ли ему верить?

Второй отвечает:

— А он когда врал?

Дмитрий Еделев также объяснил, в каком состоянии сейчас может находиться политик.

По мнению доктора, если у Жириновского действительно поражено 75% легких, как сообщили СМИ, то есть всего два варианта: или он уже находится на ИВЛ, или на постоянной подаче кислорода, так как без этого дышать человек с такой степенью поражения не может.

Врач также добавил, что он не сомневается в словах депутата, но в этом сомневается народ. А человек, который сделал такое количество прививок, просто не может так тяжело заболеть, заключил доктор Еделев.

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Жириновский пошел против Путина — скандальная речь лидера ЛДПР
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир жириновский
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