Новость о госпитализации с "омикроном" лидера ЛДПР Владимира Жириновского заставила многих усомниться в эффективности вакцинации. Вопрос, как известный политик, который, по его же словам, восемь раз вакцинировался, мог заразиться коронавирусом и попасть в больницу с тяжелым поражением лёгких, задавали себе, наверное, почти все.
Своё мнение по этому поводу высказал и доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев в эфире телеканала "Царьград".
Врач рассказал "чёрный" медицинский анекдот.
Встречаются двое. Один спрашивает:
— Слышал, Жириновский восемь раз вакцинировался. Можно ли ему верить?
Второй отвечает:
— А он когда врал?
Дмитрий Еделев также объяснил, в каком состоянии сейчас может находиться политик.
По мнению доктора, если у Жириновского действительно поражено 75% легких, как сообщили СМИ, то есть всего два варианта: или он уже находится на ИВЛ, или на постоянной подаче кислорода, так как без этого дышать человек с такой степенью поражения не может.
Врач также добавил, что он не сомневается в словах депутата, но в этом сомневается народ. А человек, который сделал такое количество прививок, просто не может так тяжело заболеть, заключил доктор Еделев.
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