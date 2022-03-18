Дочке Панина устроили травлю в школе из-за юбки со спорным символом

Актёр Алексей Панин, который проживает сейчас в Испании, рассказал, как его русская дочка пострадала в школе от неудачно выбранной одежды.

Одна наследница Панина по имени Анна проживает с ним в Испании. Звезда фильма "Жмурки" объяснил, что у него есть и другая дочка, которая живёт с матерью в России.

Артист в своём Instagram-аккаунте рассказал, что мать его дочери прислала ему фото юбки, за которую девочку стали дразнить в школе ровесники.

Юбка была украшена помпончиками в форме вишенок жёлтого и синего цветов. Колористика одноклассникам наследницы Панина показалось намёком на украинский флаг. Ровесники устроили школьнице травлю за ношение жёлто-синего украшения на одежде.

Девочка, по словам артиста, пришла домой расстроенная и сказала, что больше не наденет юбку, которая вызвала у детей негативные ассоциации.

История поразила Панина. Особенно его удивило то, что дети в России "варятся во всём этом".

Актёр ранее выяснил, с кем будет сидеть в одной камере. Он хочет, чтобы компанию в тюрьме ему составил лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.

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