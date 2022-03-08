Алексей Панин: "Теперь я знаю, с кем буду сидеть в одной камере"

Алексей Панин, которого интернет-аудитория призвала отдать под трибунал за предательство Родины, выбрал себе подходящего сокамерника. Актёр хочет, чтобы компанию в тюрьме ему составил Алексей Кортнев.

Алексей Панин, который уже несколько лет живёт в Испании, столкнулся с ожесточённой травлей в Сети. Публика с негодованием восприняла слова актёра, высказанные по поводу спецоперации на Украине.

Интернет-пользователи считают, что Панина необходимо судить за его пацифистские взгляды.

Звезда фильма "Жмурки" поразмыслил над своим будущим и решил, что хочет сидеть в одной камере с лидером группы "Несчастный случай" Алексеем Кортневым.

Панин разместил в своём Instagram-аккаунте видео, на котором Кортнев, по мнению негодующей публики, тоже наговорил на трибунал.

"Теперь я знаю, с кем буду сидеть в одной камере", — подписал видео артист.

Фолловеры посоветовали Панину не возвращаться в Россию.

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