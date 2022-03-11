Украинский певец Макс Барских предрёк России судный день

Украинский певец, композитор и автор песен Макс Барских рассказал, как его разочаровали граждане России. Артист объяснил, что больше не питает иллюзий по поводу россиян.

Исполнитель хита "Туманы", который ранее запретил исполнять свои песни на территории РФ, решил, что Россия — страна ненависти, жестокости, жадности и злости.

Певец заявил, что очень жалеет о том, что ранее посещал Россию. К таким мыслям артист пришёл после наблюдений за тем, как граждане РФ кричат: "Россия вперёд", приветствуя спецоперацию на Украине.

"И если ещё вчера я сострадал людям оказавшимся в ловушке власти, то сегодня, единственный совет для вас, уехать из страны и сжечь свой паспорт и надеяться, что никто, никогда не узнаёт что вы из России", — написал певец в своём Instagram-аккаунте.

Барских убеждён, что Россию ждёт судный день.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что украинские артисты стали популярны благодаря работе в России.

"Да, Барских без России был никто и звали его никак. Если бы не наша страна, которая дала ему возможность появиться на наших телеканалах, никто бы про него не узнал", — заявлял деятель шоу-бизнеса.

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