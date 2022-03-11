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Автор Елена Былкина

Макс Барских запретил исполнять свои песни на территории России

Общество

Украинский певец, композитор и автор песен Макс Барских решил разорвать свои контракты в с российскими компаниями в одностороннем порядке из-за спецоперации на Украине.

Макс Барских запретил исполнять свои песни на территории России

Макс Барских не желает, чтобы его музыка звучала "на территории Российской Федерации".

Барских также заявил, что отменяет концерты в России. Зрители, которые успели приобрести билет на его выступление, заволновались и спросили, вернут ли им деньги за билеты. На это публика получила отрицательный ответ.

Музыкант завил, что потратит средства на благотворительность.

"Они идут на гуманитарную помощь Украине!" — сообщил исполнитель хита "Туманы" в своём Instagram-аккаунте.

Ранее рэпер Тимати обрушился с критикой на Барских.

"Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты ел все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь, в России?" — укорил коллегу по шоу-бизнесу Тимур Юнусов (Тимати).

В ответ на это Барских пояснил, что является успешным европейским музыкантом, а России просто повезло, что он туда заезжал.

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Макс Барских - Туманы (музыкальный фестиваль ЖАРА, 2017)
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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