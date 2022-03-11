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Автор Николай Ткаченко

Абзалов и Кашин назвали возможный срок завершения спецоперации на Украине

Политика

Завершить специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик ВС России могут в течение пяти дней. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные "Известиями".

Абзалов и Кашин назвали возможный срок завершения спецоперации на Украине

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что это базовый показатель. По словам аналитика, именно столько времени должны занять основные действия вне крупных городов.

"Судя по тому, что сейчас происходит, могут быть освобождены восток, центр, юг. Скорее всего, будет сделан и коридор до Приднестровья. Присоединения не будет, думаю. Потом могут начаться переговоры о признании республик, но это маловероятно, а также о новом периметре, то есть об изменившихся границах", — предположил политолог.

Он добавил, что прогнозировать, о чём может идти там речь, пока рано, так как ситуация меняется очень быстро.

По мнению военного эксперта, директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, говорить сейчас можно о заметном продвижении в районе Харькова и в Донбассе. Причём маневр вне Донбасса нужен, чтобы окружить и ликвидировать силы, которые имеются у Украины на востоке.

Аналитик заметил, что пока объективных данных, позволяющих оценить масштабы происходящего в Донбассе, где располагаются наиболее боеспособные силы ВСУ, нет. Можно лишь предполагать, что за пределами Донбасса, где плотность и качество войск ниже, а насыщенность территории укреплениями меньше, продвижение пойдёт быстрее, заключил Кашин.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил, что киевский режим падёт, как только российские военные возьмут под свой контроль Мариуполь и Харьков.

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«ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили»
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы днр лнр россия донбасс украина василий кашин приднестровье дмитрий абзалов
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