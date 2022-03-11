В Кремле ответили тем, кому "стыдно быть русскими": нет претензий, они не с нами

Настоящим русским никогда не будет стыдно за то, что они русские, высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на заявления некоторых граждан о том, что им "стыдно быть русскими" из-за ситуации на Украине.

"Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит он не русский, и к нему нет никаких претензий. Он не с нами", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян обрушилась на тех, кто заявляет, что им стыдно за Россию. Журналистка осудила тех, кто обвиняет собственный народ.

"Я хотела бы обратиться к нашим, которые не понимают. Вы сейчас пишете, что вам стыдно быть русскими, вам стыдно за Россию. Вам стыдно, собственно говоря, за что?" — высказалась она в соцсетях.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен