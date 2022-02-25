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Автор Елена Былкина

Симоньян обратилась "к нашим, которые не понимают": "Думаете, мы любим войну?"

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обрушилась на тех, кто заявляет, что им стыдно за Россию.

Симоньян обратилась "к нашим, которые не понимают": "Думаете, мы любим войну?"

Журналистка осудила тех, кто обвиняет собственный народ.

"Я хотела бы обратиться к нашим, которые не понимают. Вы сейчас пишете, что вам стыдно быть русскими, вам стыдно за Россию. Вам стыдно, собственно говоря, за что?" — написала Симоньян в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущая объяснила, за что она испытывает чувство стыда.

"А мне было стыдно все эти восемь лет за Россию, что мы ничего не делали!" — выразила свою позицию Симоньян.

Глава RT уверила, что не страдает милитаристскими идеями.

"Граждане, вы думаете, мы, тут собравшиеся, просто любим войну? Нам нравится, нам хочется, мы на самом деле такие оголтелые, что, несмотря ни на какое кровопролитие, дайте нам дойти до Берлина, и всё? Мы такие имперцы и такие садисты? Конечно, нет", — отметила журналистка.

Симоньян подчеркнула, что никто не трогает мирное население.

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Маргарита Симоньян о спецоперации на Украине в программе 'Вечер с Владимиром Соловьевым'
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы маргарита симоньян
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