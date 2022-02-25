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Автор Елена Федорова

Психолог о подростках на проукраинских митингах: детьми легко манипулировать

Общество

Подростками, выходящими на митинги, легко манипулировать, ведь они не могут реально оценить ситуацию, которая разворачивается сейчас на Украине, заявила детский психолог Полина Малахова.

Психолог о подростках на проукраинских митингах: детьми легко манипулировать

Специалист в беседе с ФАН заметила, что, согласно закону, несовершеннолетние не являются политически-активной единицей.

"Конечно, подросток не может оценить реально ситуацию. Он не обладает ни образованием для этого, ни жизненным опытом, ни достаточным кругозором. Для того, чтобы выносить хоть сколько-то здравые суждения по той же политике, чтобы элементарно связать поступки и последствия, в полной мере нести ответственность за ряд своих действий все-таки должны до конца сформироваться кора лобной доли и прочее", — объяснила психолог.

Малахова также добавила, что дети могут быть подвержены манипуляциям со стороны специальных организаций или просто отдельных больных людей, которые просто ради забавы будут толкать несовершеннолетних совершать какие-то неправомерные действия.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Сотни людей с антивоенными лозунгами вышли в четверг вечером на центральные улицы Москвы и Санкт-Петербурга. Они требовали остановить спецоперацию на Украине. По сообщению московской полиции, за нарушение общественного порядка задержано порядка 600 человек. Местные СМИ Санкт-Петербурга проинформировали, что на акциях протеста присутствовало до 2 тыс. человек. Сколько задержанных в северной столице, не сообщается, но СМИ пишут, что их "несколько десятков человек".

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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