Антивоенные акции протеста прошли в российских городах

Сотни людей с антивоенными лозунгами вышли в четверг вечером на центральные улицы Москвы и Санкт-Петербурга. Они требовали остановить спецоперацию на Украине.

В Москве на центральной Пушкинской площади собралась толпа демонстрантов, среди которых было много молодежи. Они скандировали антивоенные лозунги и держали плакаты с надписями: "Остановите войну”, "Нет войне”, "Украина нам не враг”, а также "Никому не нужна эта война". По сообщениям СМИ, некоторые демонстранты также маршировали по Тверской улице Москвы, где находится мэрия.

Полиция оцепила площадь и попыталась разогнать толпу, ссылаясь на действующие коронавирусные ограничения и тот факт, что акция не была согласована с городскими властями.

Не обошлось и без хулиганских (или радикальных?) выходок: один из протестующих был снят на видео, бросая коктейль Молотова в полицию.

По сообщению московской полиции за нарушение общественного порядка задержано порядка 600 человек.

Протестующие также собрались в центре Санкт — Петербурга, и местные СМИ сообщают, что на акциях протеста присутствовало до 2000 человек. Сколько задержанных в северной столице не сообщается, но СМИ пишут, что их "несколько десятков человек".

Небольшие антивоенные акции протеста прошли также в нескольких других городах России, включая Екатеринбург и Пермь на Урале, а также в Новосибирске.