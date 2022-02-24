Программист назвал причину сбоя в работе сайтов и мессенджеров в России

Программист Сергей Вакулин рассказал, почему в России могут происходить сбои в работе сайтов, приложений и мессенджеров.

По его мнению, причиной произошедшего мог стать резкий скачок трафика.

"Это ошибка в коде (маловероятно), неправильная настройка самого оборудования, что могло привести к нестабильной работе Data-центров, или серверов, или сегмента, выполняющего определённое действие для обмена информацией между пользователем и сервером. Это может быть неправильная настройка маршрутизатора DNS-записей", — объяснил эксперт в разговоре с Телеканалом "360".

Ранее политолог Екатерина Шульман предупредила, что мобильные приложения, как и социальные сети, в скором времени могут перестать работать. До этого о нестабильной работе Telegram сообщала Ксения Собчак.

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