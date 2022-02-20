В трёх странах СНГ жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Пользователи жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка. Так, согласно жалобам, люди не могут перевести деньги, а приложение работает "некорректно".

Согласно данным сайта Downdetector, который мониторит подключения к самым "ходовым" сервисам, жалобы на ошибки начали поступать этой ночью.

Большая часть сообщений об ошибках приходит из стран СНГ:

России,

Украины,

Белоруссии.

Так согласно информации:

24% — не могут перевести деньги,

57% — отмечают неполадки в работе интернет-банкинга,

18% — жалуются на отсутствие доступа в сервис.