Пользователи жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка. Так, согласно жалобам, люди не могут перевести деньги, а приложение работает "некорректно".
Согласно данным сайта Downdetector, который мониторит подключения к самым "ходовым" сервисам, жалобы на ошибки начали поступать этой ночью.
Большая часть сообщений об ошибках приходит из стран СНГ:
Так согласно информации:
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Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.
Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.