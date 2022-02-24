Политолог Шульман предрекла отключение социальных сетей и приложений

Политолог Екатерина Шульман предупредила, что мобильные приложения, как и социальные сети, в скором времени могут перестать работать. О нестабильной работе Telegram сообщала ранее Ксения Собчак.

Публицист объяснила, что в обильном потоке информации реально правдивых сведений о войне на территории Украины очень мало.

"Общая рамка большой беды ясна, а внутри неё - туман войны", — написала Шульман в своей колонке на "Эхе Москвы".

Она объяснила, что каждый по-разному пытается справиться с захлестнувшим его страхом.

"Мы в долгом коридоре исторического несчастья, общественные настроения зыбки и переменятся ещё не раз. Всякая война, как известно, популярна первые тридцать дней. Крымская эйфория продержалась почти три года — сейчас не 2014 год и экономически, и с точки зрения общественных настроений", — выразила своё мнение Шульман.

Политолог считает, что существование социальных сетей и мобильных приложений находится под угрозой. Она призвала писать, пока есть возможность.

"Причём отключать будут с двух сторон — изнутри и снаружи, охранительно и санкционно. Впрочем, это мелочи на общем фоне. Но помните также, что в такое мутное время оживляются всякие мошенники: от звонящих "из военкомата" и "от следователя" до самозванных спасителей ваших рублевых и долларовых счетов", — объяснила Шульман.

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