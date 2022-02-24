Зачем Зеленский призывает украинцев держать связь с родными из России

Владимир Зеленский пытается найти поддержку у россиян, призывая их держать связь через социальные сети с родными из Украины.

Президент Украины советует и русским и украинцам передавать друг другу информацию о том, что происходит через Интернет.

Лидер назалежной перешёл на русский язык и обратился к россиянам.

"Я знаю, что в соцсетях много чего заблокировано. Но заблокировать историю невозможно", — сказал Зеленский.

РИА Новости, со ссылкой на министерство обороны, сообщает, что вооруженные силы РФ не наносят удары по населённым пунктам Украины. Заявляется, что мирному населению ничего не угрожает.

В министерстве уверяют, что атаке подвергаются только объекты военной инфраструктуры, ПВО, военные аэродромы и авиация вооружённых сил Украины.

24 февраля Владимир Путин рассказала о начале спецоперации по защите ЛДНР. Президент страны заверил, что РФ не собирается захватывать украинские территории, уважая право народов Украины на самоопределение.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об активной мобилизации в республике.

Ранее политолог Юлий Федоровский в беседе Pravda. Ru объяснил, что события на Украине неправильно называть войной и следует воспринимать действия РФ как "особую специальную военную операцию по принуждению к миру".

Украинские СМИ пишут, что с украинской стороны погибли 40 военных.

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