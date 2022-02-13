Ребёнка спасли после нападения стаффорда в Подмосковье

сВ Подольске Московской области произошёл вопиющий случай нападения собаки на ребёнка. Пострадавшим стал маленький мальчик, которого бабушка на санках везла в детский сад.

Женщина в один из дней шла своим обыкновенным маршрутом, когда навстречу ей вылетел стаффордширский терьер без поводка и ошейника. Собака моментально набросилась на ребёнка, ухватив его за шею.

Бабушка попыталась отбить мальчика и сама получила несколько укусов за кисти. Жещине повезло, что рядом находились прохожие. Отогнать пса удалось только усилиями пяти взрослых людей.

Один из мужчин отвёз бабушку и внука в больницу. Женщину поместили в ГКБ Москвы им. Юдина. Мальчика поместили ДКБ им. Морозова с переломом большой берцовой кости и рваными ранами тела. Лечение ребёнка будет долгим, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Собака просто "сорвалсь"

Уезжая в больницу, мужчина, который спас женщину и ребёнка от нападения, привязал собаку к дереву. Спустя некоторое время появился хозяин стаффорда с поводком и ошейником в руках.

"Сорвалась", - лаконично объяснил случившееся мужчина, после чего быстро ушёл с места происшествия.

Родители мальчика написали заявление в полицию по факту нападения.