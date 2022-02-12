Подмосковный Хатико обрёл новых хозяев

История со счастливым концом произошла в Можайске. Пёс по кличке Мухтар, которого прозвали подмосковным Хатико, обрёл новых хозяев.

На собаку, которая была привязана к дорожному знаку, обратили внимание местные жители. Пса, вероятно, оставили погибать на морозе прежние хозяева. В ошейнике у собаки нашли только записку с кличкой, но больше никаких данных не было, сообщают "Вести Подмосковья".

Пса отвязали от столба, накормили и напоили, но тот остался ждать на месте. Слухи быстро разлетелись по Можайску, после чего история была опубликована в соцсети "ВКонтакте".

Волонтёры смогли найти Мухтару новых хозяев всего за один день. По словам одного из них, пса забрали проверенные люди, которые предоставят ему должный уход.

"Я благодарна каждому, кто не остался равнодушным и поддержал нас! Вот так в один миг жизнь собаки перевернулась и, слава богу, в лучшую сторону", — написала Светлана, разместившая сообщение о Мухтаре в соцсетях.

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