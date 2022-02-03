Путин анонсировал снятие ограничений по карантину для контактных лиц

Президент России Владимир Путин заявил, что власти снимут ограничения по карантину для людей, которые контактировали с заражёнными коронавирусом из-за особенностей течения болезни при заражении омикрон-штаммом COVID-19.

"Даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность", — отметил Путин.

Также лидер страны сообщил об отсутствии у правительства планов вводить локдаун из-за пандемии коронавируса. По словам Путина, вчера он обсуждал эту тему с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения", — добавил глава государства на встрече с членами "Деловой России".

Ранее японские учёные предупредили, что заразиться омикрон-штаммом коронавируса от носителя этой разновидности COVID-19 можно за 15 минут, если стоять рядом с ним без маски. Безопасное расстояние между людьми должно составлять как минимум полметра, отметили специалисты.

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