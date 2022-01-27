Улучшить эпидобстановку поможет дистанционная доставка рецептурных лекарств

Разрешить дистанционную доставку рецептурных лекарственных препаратов попросили сопредседатели Всероссийского союза пациентов Ян Власов и Юрий Жулёв и отправили письма на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой.

Авторы убеждены, что законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", разработанный в прошлом году в связи с принятием Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", поможет сократить количество заболеваемости, в том числе и новым штаммом коронавируса "Омикроном”.

"В частности, возможность дистанционной доставки рецептурных лекарств позволила бы сократить риски заражения пациентов при контакте друг с другом в аптечных пунктах, и позволила бы своевременно обеспечить лекарственными средствами наиболее уязвимые категории граждан”, — пишут авторы.

Законопроект был согласован со всеми российскими ведомствами ещё в 2021 году, но до сих пор не принят. Хотя уже во многих регионах страны работает система электронных рецептов, что делает процесс контроля и дистанционной доставки прозрачным и снижает нагрузку на поликлиники.

"Именно поликлиники обеспечивают лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ. После приёма врача заболевшие на основании выписанных им рецептов обращаются за приобретением лекарственных препаратов в аптечные организации”, — пишут авторы.

Благодаря дистанционной доставке рецептурных препаратов пациенты смогут соблюдать режим самоизоляции, заказывая необходимые лекарства.

Всероссийский союз пациентов надеется, что Правительство ускорит внесение законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.