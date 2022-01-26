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Автор Екатерина Широкова

Психолог Морозова рассказала, что довело 14-летнюю школьницу до убийства семьи

Общество

14-летняя школьница могла искать любви на стороне и быть психически нездорова. В беседе с Pravda. Ru детский клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры детской психиатрии в Российской медицинской академии последипломного образования Морозова Елена, рассказала, что могло привести к массовому убийству в Омске, которое спланировала дочь погибших.

Психолог Морозова рассказала, что довело 14-летнюю школьницу до убийства семьи

По словам детского психолога, триггером для чудовищного решения убить родителей, могла послужить элементарная "недолюбленность" ребёнка. Девочка не только самостоятельно придумала, как отомстить родным "во имя любви", но и пошла на кровавую расправу вместе со своим бойфрендом.

Жестокость рождает жестокость

Как подчеркнула Морозова, девочка могла быть нездорова. Речь не только о психиатрическом диагнозе, но и о патологиях характера и психоэмоциональном состоянии. Возможно, в семье были серьёзные разногласия.

"Иногда родители сами задают такие образцы жёсткого отношения, не исключено, что дети потом действуют теми же самыми методами. Насколько вообще дети росли в заботе, в любви, в понимании. На такую мысль может натолкнуть хотя бы то, что в 14 лет девочка ищет любви на стороне, ей хочется удовлетворение получить именно так", — пояснила Морозова.

Убийство в Омске
 

Ещё одним показателем жестокости, стало и то, что в ходе расправы подростки убили не только родителей, но и 10-летнюю сестру-инвалида школьницы. Как заявили сами подозреваемые, она сильно кричала.

Запретный плод

В ходе следствия 14-летняя школьница и её 17-летний бойфред рассказали о мотивах зверского преступления. Подростки заявили, что родители запрещали им встречаться. А девочка и вовсе подлила масла в огонь и пожаловалась возлюбленному на отчима, который, якобы её домогался. Корень проблем в данной ситуации лежит, как бы это не звучало, в подходе погибших родителей к первой любви своего чада, считает Морозова.

"Нетрадиционная тактика — познакомиться с этим избранником. Необязательно чтобы был вхож в дом. Видеть его отношение к своему ребёнку и иметь материал для того, чтобы говорить со своим ребёнком не голословно, что он мне не нравится, а "меня смущает, меня настораживает, мне кажется, что такие-то черты, может быть, тебе будут потом сложны, когда будут проявляться", — рассказала Морозова.

Безапелляционный запрет может вызвать бунт, и, более того, усугубить и так натянутые отношения с ребёнком в пубертате. Как отметила психолог, в этом возрасте детям необходимо чувствовать себя взрослыми и независимыми, и родители, должны говорить с ними соответствующим образом.

Убийство в Омске (бойфренд)
 

Последняя капля?

Решения о мести родителям не приходит ежесекундно, поясняет Морозова. Чудовищное "устранение" проблемы назревает постепенно. Pravda. Ru не раз писала о диких историях, когда родители в качестве наказания избивали детей, выгоняли из дома и даже выставляли на мороз босиком.

По словам психолога, естественно, после подобных "воспитательных мер", не стоит ждать от ребёнка тёплых чувств. Кроме того, систематические наказания сопряжённые с применением силы, взращивают в жертве ненависть не только к обидчикам.

"Зависит от психологической характеристики ребёнка. Если ребёнок такой нежный, трогательный и склонный к таким тормозивным реакциям, то он уходит в себя, отказы от контактов, он может реализовать свои какие-то желания, намерения. Если человек активный, агрессивный, то он становится жестоким, мстительным и может подобным же образом отвечать и другим, — резюмировала психолог.

Напомним, убийство 35-летней женщины, её 10-летней дочери и 38-летнего сожителя было совершено в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области в ночь на 22 января. По подозрению в преступлении задержали дочь убитой, 14-летнюю девушку и её 17-летнего парня. Теперь "мстителям" грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. 

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