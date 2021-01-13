В Татарстане брошенные матерью в сарае дети получили обморожения

В Татарстане малолетние дети получили обморожения, после того, как мать их выгнала в сарай на мороз в 30-градусный мороз.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в Алексеевском районе. Женщина в компании сожителя отмечала праздник. Спустя некоторое время она взяла двоих маленьких детей и увела их в холодный сарай. Отмечается, что температура воздуха в тот день опускалась ниже -30 градусов.

Позже женщина завела в дом замёрзшую четырёхлетнюю девочку, а младшего сына оставила в сарае. Утром ребёнка обнаружила бабушка. С обморожениями его госпитализировали, сейчас мальчик находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Позже в больницу доставили и его сестру.

Мать детей задержали, в отношении неё возбуждено уголовное дело.