В Омске 14-летняя школьница подстроила убийство своей семьи "ради любви"

Стали известны подробности жестокого убийства семейной пары и их дочери-инвалида в Омской области. По информации следствия, в расправе замешана 14-летняя дочь погибших. Девушка подстроила преступление "ради любви".

Убийство произошло утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. Правоохранители обнаружили тела троих человек — двоих взрослых и 10-летнюю девочку с инвалидностью со множественными ножевыми ранениями.

По сообщению следователей, 14-летняя дочь погибших рассказала следователям о "таинственных убийцах", которые ворвались в дом.

"Проверка на детекторе лжи показала: никаких бандитов на месте преступления не было, а расправу организовала сама школьница и её молодой человек Александр С.", — передаёт РЕН ТВ со ссылкой на оперативную информацию.

Как выяснилось, родители не приветствовали отношения 14-летней дочери с мужчиной на порядок её старше. Кроме того, девочка рассказала своему бойфренду, что якобы отчим домогался её. Герой-любовник несовершеннолетней решил решить две проблемы разом: отомстить и убрать препятствующих "любви" родителей.

"Изначально пара договорилась не убивать детей — 10-летнюю сестру и 6-летнего брата 14-летней Анны. Однако 10-летняя сестра, страдающая ДЦП, начала кричать, как только увидела окровавленные тела родителей. В итоге девочку также убили", — передаёт картину преступления телеканал.

Выжить в этой бойне удалось только младшему брату школьницы — 6-летнему мальчику. Сейчас решается вопрос о заключении задержанных: дочери убитых и её бойфренда под стражу.

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