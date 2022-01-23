В Белогорске мужчина уронил шестимесячного сына на ступеньки, ребёнок скончался

В Амурской области жителей города Белогорска шокировала гибель шестимесячного младенца. Отец полугодовалого ребёнка уронил его в подъезде и тот ударился о бетонные ступеньки. По рассказу самого подозреваемого, сын не хотел засыпать и мужчина решил укачать его на лестничной клетке.

Как объяснил 32-летний отец мальчика, он вышел в подъезд и начал спускаться и подниматься по лестнице. Такая "колыбельная" не возымела действие и подозреваемый вышел из себя. Мужчина уверяет, что случайно уронил ребёнка и тот сильно ударился головой о бетон.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — цитирует РЕН. ТВ пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Как рассказал мужчина, после происшествия он вернулся в квартиру и разбудил супругу — мать мальчика. Женщина вызвала "скорую". Младенца в экстренном порядке доставили в больницу, но спасти малыша медикам не удалось. У ребёнка диагностировали черепно-мозговую травму.

Мужчину задержали, он помещён в изолятор временного содержания. Намеренно или случайно отец уронил сына, разбирается следствие.