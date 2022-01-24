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Автор Владимир Васютченко

Адвокат: омским подросткам грозит не более 10 лет колонии за убийство семьи

Происшествия

Двоим подросткам, подозреваемым в убийстве семьи в Омской области, грозит не более 10 лет колонии, считает адвокат Аркадий Остапчук.

Адвокат: омским подросткам грозит не более 10 лет колонии за убийство семьи

Как пояснил он NEWS.ru, 10 лет — максимальное наказание, которое может назначить суд несовершеннолетнему за убийство. Если же подростку в момент совершения преступления ещё не исполнилось 16 лет, то максимальный срок для него должен быть не более шести лет.

"В данном случае 17-летнему подозреваемому грозит от четырёх до 10 лет лишения свободы, а 14-летней девочке — от четырёх до шести лет", — уточнил юрист.

Он отметил, что подростки признали свою вину в преступлении. Это смягчающее обстоятельство может способствовать уменьшению срока для них.

По словам Остапчука, подросткам также зачтут время, которое они проведут в СИЗО до приговора. Кроме того, в случае, если подозреваемые воспользуются правом на суд присяжных, коллегия может прийти к выводу о применении снисхождения, что повлечёт сокращение в два раза максимального срока наказания.

Убийство 35-летней женщины, её 10-летней дочери и 38 летнего сожителя было совершено в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области в ночь на 22 января. По подозрению в преступлении задержали являющуюся дочерью убитой 14-летнюю девушку и её 17-летнего парня.

По версии следователей, взрослых убили из-за конфликтов с ними, а девочку, страдавшую заболеванием опорно-двигательного аппарата, — из-за нежелания ухаживать за ней.

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