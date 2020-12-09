Пьяный мужчина выгнал приёмных детей из дома из-за колбасы

В Прикамье отчим выгнал из дома мальчиков двух и четырёх лет из-за пропавшего куска колбасы.

Как сообщает издание gazeta. ru, 24-летняя мать и её 28-летний сожитель употребляли спиртные напитки. Вдруг новоиспечённый отец заметил, что на столе не хватает кусочка колбасы.

Разъярённый проступком мужчина выставил двухлетнего мальчика и его четырёхлетнего брата в подъезд без верхней одежды. Детей обнаружила соседка, которая передала их матери и сделала ей замечание.

После этого отчим побил старшего из детей. Избитый мальчик вновь обратился за помощью к соседке, которая вызвала полицию.

Двухлетнего малыша доставили в больницу с переохлаждением, а его брата поместили в социальный центр.

На мужчину возбуждено уголовное дело, а в отношении его сожительницы и матери детей проводится проверка соответствующими органами.