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Автор Валентина Севрюгина

Профессор МГУ: история Алисы Тепляковой — трагедия потерянного детства

Общество

Заслуженный профессор МГУ, заведующий кафедрой психологии личности психологического факультета Александр Асмолов рассказал о феномене 9-летней студентки Алисы Тепляковой, сообщает NEWS. ru.

Профессор МГУ: история Алисы Тепляковой — трагедия потерянного детства

По словам профессора, отец девочки разработал специальные мнемотехнические приёмы, с помощью которых она и смогла сдать ЕГЭ в таком раннем возрасте. Александр Асмолов пояснил, что существует закон неравномерного развития высших психических функций: памяти, внимания и мышления. Так, если человек начинает активно дрессировать одну из функций, другие приходят в дисфункцию. По его мнению, это и произошло с Алисой Тепляковой, отец которой натаскивал исключительно её память.

В связи с этим профессор считает, что ситуация с 9-летней студенткой — это трагедия потерянного детства, а само её поступление — абсолютно неадекватно.

Ранее в пресс-службе психфака МГУ рассказали, что факультет находится под давлением со стороны семьи их девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

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