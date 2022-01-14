В МГУ рассказали о давлении со стороны семьи Тепляковых

В пресс-службе психфака МГУ рассказали, что факультет находится под давлением со стороны семьи их девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщает РИА Новости.

В МГУ отметили, что со стороны семьи девочки продолжаются публикации, которые содержат в себе не соответствующую действительности информацию.

"Фактически продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов. Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е. В.Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов", — сказали на факультете психологии.

В пресс-службе также добавили, что старшие члены семьи Тепляковых злоупотребляют уважительным отношением к персональным данным несовершеннолетних студентов.

Ранее Алиса Теплякова на сдаче дисциплины "Введение в психологию" дала преподавателю неправильный ответ, после чего выбежала из аудитории. Её отец не смог справиться с эмоциями и напал на заведующего кафедрой в университете.

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