Психолог Алиса Метелина в интервью Pravda. Ru проанализировала внешний вид и поведение девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и пришла к выводу, что несдержанный отец девочки психологически давит на ребёнка.
Метелина отметила, что за свою двадцатилетнюю практику работы психологом ещё не встречала интеллектуально и психологически зрелого вундеркинда.
Психолог обратила внимание на скованную позу девочки.
"У неё головка уходит вперед, плечи поднимаются вверх — это поза человека, который пытается скрыться, спрятаться, его тело говорит следующее: пожалуйста, не смотрите на меня, не обращайте на меня внимание, меня здесь нет, грубо говоря, оставьте меня в покое, я не справляюсь с этим вниманием, потоком внимания, которое на меня направлено. Поэтому, конечно, девочку жалко", — отметила эксперт.
Метелина также увидела синяки под глазами Алисы и бледный тон её кожи.
"Это безучастный маленький человечек, который сидит, у которого нет никакой своей жизни. И есть большой-большой громкий папа, который фактически выполняет роль такого преследователя", — высказала своё мнение специалист.
Психолога тревожит то, что девочка производит впечатление неконтактного ребёнка с немного заторможенной реакцией.
"У Алисы, я вижу, постоянно эмоции печали на личике. Это ненормально, когда у ребенка в возрасте 9-10-12 лет базовая эмоция печали. Это как-то странно. Что-то в этом неправильное. Но если у тебя рядом человек, который всегда наполнен гневом, а папа производит впечатление человека несдержанного, с ним небезопасно рядом", — рассказала Метелина.
Психолог подчёркивает, что важно сделать так, чтобы ребёнок чувствовал себя в безопасности. Метелина подозревает, что Алисе не дают свободу для самовыражения.
Эксперт увидела в поведении отца девочки признаки давления.
"Он кричит, он просто давит. Мало того, что он сам здоровый, так еще и на повышенных тонах разговаривает. Абсолютно неадекватные реакции у него. Он вспыльчивый. У него очень много гнева внутри. Он его выплескивает на детей. Естественно, дети ничего противопоставить этому не могут", — отметила Метелина.
Психологу рисуется картина семейных взаимоотношений, в которых мама — жертва, папа — тиран.
"В этой вилке появляется ребенок. То, что у Алисы может пойти характер по мазохистическому сценарию", — считает эксперт.
Ранее Отец девятилетней студентки МГУ устроил скандал в университете, заявив, что преподаватели "полтора часа пытали ребёнка".
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