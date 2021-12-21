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Отец Алисы Тепляковой сказал после драки: "1,5 часа пытали ребёнка"

Происшествия

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой заявил, что написал заявление в полицию за то, что преподаватели незаконно удерживали ребенка в здании вуза.

Отец Алисы Тепляковой сказал после драки: "1,5 часа пытали ребёнка"

"Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка", — сказал Евгений Тепляков беседе с "Известиями".

Мужчина рассказал, что преподаватели "лишили свободы" его дочь, поэтому ему пришлось обратиться в полицию.

По словам Теплякова, преподаватели нарушили процедуру сдачи экзамена без уведомления об этом родителей студентки. Также они не раскрыли критерии оценивания экзамена, отметил он. Алиса готова была отвечать устно, однако ей не дали этого сделать, добавил он.

По регламенту, время ответа на экзамене не должно превышать 20 минут, но преподаватели удерживали ребёнка в кабинете на протяжении полутора часов, сказал отец студентки.

"Полтора часа пытали маленького ребенка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его", — сообщил он.

Ранее отец самой юной в истории МГУ студентки устроил скандал, напав на заведующего кафедрой. Алиса, которая находилась на сдаче дисциплины "Введение в психологию", дала преподавателю неправильный ответ и, расстроившись из-за этого, выбежала из кабинета, не дождавшись вердикта педагога. Отец Алисы по правилам должен был дожидаться её на посту охраны. В какой-то момент Евгений Тепляков попытался прорваться на факультет, начал кричать, угрожать присутствующим и напал на заведующего кафедрой, который пытался успокоить его. Сотрудники вуза были вынуждены вызвать полицию.

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В МГУ в девять лет! Док-ток. Выпуск от 27.10.2021
Автор: Игорь Рябов
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