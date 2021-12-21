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Отец девятилетней студентки МГУ совершил нападение на заведующего кафедрой

Происшествия

Отец самой юной в истории МГУ 9-летней студентки Алисы Тепляковой не смог справиться с эмоциями и устроил грандиозный скандал, напав на заведующего кафедрой в университете. Об этом пишет РИА Новости.

Отец девятилетней студентки МГУ совершил нападение на заведующего кафедрой

Алиса, которая находилась на сдаче дисциплины "Введение в психологию", дала преподавателю неправильный ответ и, расстроившись из-за этого, выбежала из аудитории, не дождавшись вердикта педагога.

Отец Алисы по правилам должен был дожидаться её на посту охраны, но сделать спокойно это ему не удалось.

"В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования", — рассказали в пресс-службе университета.

Отец Тепляковой вёл себя агрессивно, кричал, угрожал присутствующим, и напал на пытавшегося успокоить его заведующего кафедрой. Сотрудники учебного заведения были вынуждены вызвать полицию. Для того, чтобы мужчина успокоился и никого не покалечил, его пришлось закрыть в аудитории.

Юная Алиса Теплякова в 8 лет сдала ЕГЭ, а в 9 лет стала студенткой 1 курса платного отделения факультета психологии МГУ.

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В МГУ в девять лет! Док-ток. Выпуск от 27.10.2021
Автор: Светлана Нерадовская
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