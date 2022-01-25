В этом году в Челябинске начнут строить метро

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах строительства метрополитена и новых станций в разных городах страны, сообщает РИА Новости.

"Благодаря бюджетным кредитам планируем начать крупные объекты в строительстве — это станция метрополитена "Театральная" в Самаре, продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, метротрамвай в Челябинске", — поделился вице-премьер.

По словам Хуснуллина, инфраструктурные бюджетные кредиты на проекты по линии развития общественного транспорта на сумму более 160 миллиардов рублей одобрены в 20 регионах России.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин проинформировал, что около 650 тысяч россиян будут обеспечены квартирами в рамках новой программы расселения аварийного жилья. Отмечалось, что именно этой программе на данный момент уделяется особое внимание.

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