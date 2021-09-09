Около 650 тысяч россиян обещают расселить из аварийного жилья по новой программе

Около 650 тысяч россиян планируется обеспечить квартирами в рамках новой программы расселения аварийного жилья. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Особое внимание уделили программе расселения из аварийного жилья, разработанной по указанию Президента. Благодаря ей новые квартиры получат как минимум 650 тыс. россиян», - написал чиновник в Instagram.

По информации ТАСС, раннее президент РФ Владимир Путин предложил запустить новую программу, в рамках которой будут расселять жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Согласно сведениям президента, в стране более 11 млн квадратных метров такого жилья.

Владимир Путин предложил для начала направить на реализацию новой программы 45 млрд рублей.

Сейчас в РФ реализуется программа расселения жилья, которое признали аварийным до 1 января 2017 года. До конца 2024 года в рамках неё из непригодного для проживания жилфонда планируется переселить около 531 тысячи человек.

По данным Фонда ЖКХ, ежегодно в России признают аварийным около 2 млн квадратных метров жилья.

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